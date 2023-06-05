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Гастроэнтерологи назвали три продукта, которые защитят печень от токсинов

Гастроэнтерологи назвали три продукта, которые защитят печень от токсинов

Сохранить здоровье печени помогут три популярных у россиян продукта. Гастроэнтерологи советуют добавить в ежедневный рацион овсянку, авокадо и зеленый чай.

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