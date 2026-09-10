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Царьград

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Массовая гибель осетров выявлена в Волгограде у заводов на Волге

Массовая гибель осетров выявлена в Волгограде у заводов на Волге

Жители Волгограда обнаружили массовую гибель осетровых мальков на Волге у горчичного завода. Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев объяснил возможные причины происшествия.

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