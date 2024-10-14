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Трамп назвал большой угрозой при проведении выборов наличие «внутренних врагов»

Трамп назвал большой угрозой при проведении выборов наличие «внутренних врагов»

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп назвал большой угрозой при проведении выборов в стране наличие «внутренних врагов», «невменяемых ультралевых безумцев».

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