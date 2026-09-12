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Кого поздравить 12 сентября с именинами и каким характером обладают рожденные в этот день

12 сентября отмечаются именины у ряда распространённых имён, среди которых Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Пётр, Степан, Фёдор и Ян.

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