Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию

Алексей Тан

Шольц... СВОБОДНО "калякает" на ИДИШ,... И как любые евреи... они всячески поддерживали войну в Чечне!!... (и мы это помним)... и естественно, так же люто! ненавидят Русских... как и тот убийца-животное, которое ... уничтожил Красиков,... и ненависть, этих еврейчиков-хасидов, была троекратная... отдали Красикова.... только после того... как только , на ИХ ИХ хозяин прикрикнул!