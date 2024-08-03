Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно.
Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
Комментарии
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Алексей Тан
Шольц... СВОБОДНО "калякает" на ИДИШ,... И как любые евреи... они всячески поддерживали войну в Чечне!!... (и мы это помним)... и естественно, так же люто! ненавидят Русских... как и тот убийца-животное, которое ... уничтожил Красиков,... и ненависть, этих еврейчиков-хасидов, была троекратная... отдали Красикова.... только после того... как только , на ИХ ИХ хозяин прикрикнул!
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