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Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию

Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию

Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно.

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Комментарии
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Алексей Тан
Шольц... СВОБОДНО &quot;калякает&quot; на ИДИШ,... И как любые евреи... они всячески поддерживали войну в Чечне!!... (и мы это помним)... и естественно, так же люто! ненавидят Русских... как и тот убийца-животное, которое ... уничтожил Красиков,... и ненависть, этих еврейчиков-хасидов, была троекратная... отдали Красикова.... только после того... как  только , на  ИХ ИХ хозяин прикрикнул!
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