🌳 В Керчи завершили благоустройство сквера у остановки «Фабрика-кухня» На участке по обе стороны дороги провели санитарную очистку, убрав сухостой и старые кустарники.
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