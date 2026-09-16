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test mazurok

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🌳 В Керчи завершили благоустройство сквера у остановки «Фабрика-кухня

🌳 В Керчи завершили благоустройство сквера у остановки «Фабрика-кухня» На участке по обе стороны дороги провели санитарную очистку, убрав сухостой и старые кустарники.

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