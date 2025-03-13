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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» проведет матч с «Виторией»

Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» проведет матч с «Виторией»

«Юргорден» сыграет с «Пафосом», «Челси» встретится с «Копенгагеном», «Фиорентина» примет «Панатинаикос», «Бетис» проведет матч с «Виторией».

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