Ветлицкая переписала роскошную квартиру в Москве на дочь

Вероятно, чтобы имущество не конфисковали по новому закону Наталья Ветлицкая www.globallookpress.com/Комсомольская правда Новый закон, предусматривающий конфискацию имущества у тех, кто дискредитирует ВС РФ, переполошил шоу-бизнес.
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