Ветлицкая переписала роскошную квартиру в Москве на дочь

Вероятно, чтобы имущество не конфисковали по новому закону Наталья Ветлицкая www.globallookpress.com/Комсомольская правда Новый закон, предусматривающий конфискацию имущества у тех, кто дискредитирует ВС РФ, переполошил шоу-бизнес.