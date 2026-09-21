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Царьград

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Мерца может сменить "тёмная лошадка". Что от этого России?

Мерца может сменить "тёмная лошадка". Что от этого России?

Вторые подряд выборы на региональном уровне поставили канцлера Германии Фридриха Мерца в крайне сложное положение.

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