Урал представил новое исполнение полноприводного грузовика

Аварийный автомобиль на базе нового полноприводного шасси Урал 80 представлен в Екатеринбурге. Международная промышленная выставка «Иннопром» стала местом презентации нескольких весьма заметных новинок отечественного автопрома.
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