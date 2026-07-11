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За рулем

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Урал представил новое исполнение полноприводного грузовика

Урал представил новое исполнение полноприводного грузовика

Аварийный автомобиль на базе нового полноприводного шасси Урал 80 представлен в Екатеринбурге. Международная промышленная выставка «Иннопром» стала местом презентации нескольких весьма заметных новинок отечественного автопрома.

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