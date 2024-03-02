Шольц заявил о расследовании из-за записи разговора офицеров бундесвера

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал расследовать инцидент с опубликованной в Сети записью разговора высокопоставленных военнослужащих бундесвера, которые обсуждали план атаки на Крымский мост при помощи ракет Taurus.
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