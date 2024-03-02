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Шольц заявил о расследовании из-за записи разговора офицеров бундесвера

Шольц заявил о расследовании из-за записи разговора офицеров бундесвера

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал расследовать инцидент с опубликованной в Сети записью разговора высокопоставленных военнослужащих бундесвера, которые обсуждали план атаки на Крымский мост при помощи ракет Taurus.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Если этих военных не уволят, делаем выводы: Шольц их поддерживает. Какие дипломатические отношения могут оставаться между нашими странами в таком случае
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