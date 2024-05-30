Диплом через ChatGPT: можно ли прибегнуть к помощи нейросети Евгения КомароваВ преддверии защиты дипломных работ несколько университетов внезапно обратили внимание на использование нейросетей и дали студентам зеленый свет для этого.
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