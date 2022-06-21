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Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области 21 июня упала до 8 случаев

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области 21 июня упала до 8 случаев

Во Владимирской области 21 июня 2022 года подтверждено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены только в двух районах - 1 человек в Вязниковском и двое в Гусь-Хрустальном, а также во Владимире - остальные пять случаев.

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