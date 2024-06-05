СМИ сообщили об ограничениях в доступе компаний РФ к продпрограмме ООН

Компании из России столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщает 5 июня РБК со ссылкой на одного из участников рынка.
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