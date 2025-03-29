🚨 В Крыму шесть человек пострадали в результате ДТП, в том числе двое детей Как сообщили в прокуратуре Крыма, водитель автомобиля Mazda двигался по автодороге «Ялта — Севастополь».
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🚨 В Крыму шесть человек пострадали в результате ДТП, в том числе двое детей Как сообщили в прокуратуре Крыма, водитель автомобиля Mazda двигался по автодороге «Ялта — Севастополь».