Беспредел по-американски: военный США на Окинаве убил и ограбил женщину. Япония выразила протест

Беспредел по-американски: военный США на Окинаве убил и ограбил женщину. Япония выразила протестПремьер Санаэ Такаити заявила решительный протест Вашингтону, а МИД вызвал американского посла — на фоне очередного преступления с участием морпеха США в префектуре, где военные базы десятилетиями остаются главным политическим раздражителем Убийство жительницы Окинавы, в котором подозревают 20-летнего морского пехотинца США с авиабазы Футэмма, спровоцировало самый острый за последнее время дипломатический демарш Токио в адрес Вашингтона.