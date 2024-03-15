МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Голосование на выборах Президента РФ стартовало в Москве Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила столичным журналистам, что избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Москве.
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