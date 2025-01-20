Праздник для всех: как культбригада Москонцерта поздравила бойцов и детей с Новым годом

Сказочный спектакль, в котором оживают музыкальные инструменты, бархатные мешочки со сладостями, произведение из цикла скрипичных концертов «Времена года» Антонио Вивальди и торт «Медовик» — такие подарки привезли участники культбригады Москонцерта к Новому году и Рождеству детям в новые регионы России и бойцам специальной военной операции (СВО) в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.