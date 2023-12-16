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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если Алонсо уйдет зимой

«Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если Алонсо уйдет зимой

30-летний защитник потерял место в стартовом составе «Спартака» после перехода Срджана Бабича из «Альмерии».

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