Свердловская Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов

В Свердловской области усложнилась обстановка на дорогах в связи с ледяным дождем. В УГИБДД региона выпустили памятку о безопасном вождении, призвав автомобилистов воздержаться от поездок на собственных автомобилях.
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