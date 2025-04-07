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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Плохая провокация, показуха, цирк, который не оценивают и не понимают православные,  но и правоверные мусульмане... А...А вдруг ребенок з...
  • Пульхерия Djem
    ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!!!!!!!!!!Поляки забирают О...
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Поляки забирают Одессу? Украинцы рады: "Придуман беспроигрышный ход"

Поляки забирают Одессу? Украинцы рады: "Придуман беспроигрышный ход"

ИА Новороссия Victor Lisitsyn/Global Look Press/Коллаж: ИА Новороссия. Варшава предложила Киеву начать с аренды пристани, чтобы затем сформировать зерновой порт, а там и… В это время офицер ВСУ раскрыл план превращения города в крепость.

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Комментарии
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W
Walery
&lt;&lt;Пусть потом русские попробуют бомбить польские территории, ведь это страна ­– член НАТО!&gt;&gt;  = Не думаю, что НАТО станет впрягаться за непонятные польские территории.
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13 час.
Tania Еременко
Ну, нет, не видать пшекам Одессы, как своих ушей.
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12 час.
Пульхерия Djem
ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!!!!!!!!!!
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54 мин.
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