ИА Новороссия Victor Lisitsyn/Global Look Press/Коллаж: ИА Новороссия. Варшава предложила Киеву начать с аренды пристани, чтобы затем сформировать зерновой порт, а там и… В это время офицер ВСУ раскрыл план превращения города в крепость.
Поляки забирают Одессу? Украинцы рады: "Придуман беспроигрышный ход"
Комментарии
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W
Walery
<<Пусть потом русские попробуют бомбить польские территории, ведь это страна – член НАТО!>> = Не думаю, что НАТО станет впрягаться за непонятные польские территории.
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13 час.
Tania Еременко
Ну, нет, не видать пшекам Одессы, как своих ушей.
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12 час.
Пульхерия Djem
ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!!!!!!!!!!
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54 мин.
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