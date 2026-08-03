Lamborghini Revuelto Miura 60° отдал дань уважения легендарной модели[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Lamborghini официально представила эксклюзивную версию гиперкара Revuelto под названием Miura 60° Homage.
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