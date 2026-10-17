Даниил Винтер был воспитанником Барнаульского «Динамо» и выступал за основную команду клуба во Второй лиге в сезоне 2024–2025 годов.
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