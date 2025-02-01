В Архангельске сегодня открывается очередной бесплатный каток

1 февраля в 14:00 состоится его открытие на стадионе «Буревестник»1 февраля в 14:00 состоится его открытие на стадионе «Буревестник»В день открытия северян ждёт зрелищное выступление от группы поддержки «Arctic Team», а также уникальная возможность первыми оценить лед и стать участниками мастер-класса от молодежки «Водника».