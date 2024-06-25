Исключение российских алмазов из мирового рынка может привести к дисбалансам в системе

В рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия уточнила ограничения против российских алмазов. В частности, санкции не распространяются на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы, говорится в сообщении Совета ЕС.