ИИ выявляет вероятность психических расстройств в будущем у детей по стилю речи

Лингвистические модели, анализировавшие рассказы детей о стрессовых событиях, продемонстрировали более высокую точность в прогнозировании будущих проблем с психическим здоровьем, чем группа экспертов-людей.
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