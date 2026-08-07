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Нескучные технологии

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ИИ выявляет вероятность психических расстройств в будущем у детей по стилю речи

ИИ выявляет вероятность психических расстройств в будущем у детей по стилю речи

Лингвистические модели, анализировавшие рассказы детей о стрессовых событиях, продемонстрировали более высокую точность в прогнозировании будущих проблем с психическим здоровьем, чем группа экспертов-людей.

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