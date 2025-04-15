18-летний парень пропал в Иркутске

В Иркутске полиция разыскивает 18-летнего Ивана Шиверского. Парень перестал выходить на связь и его мать обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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