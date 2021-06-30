Онищенко: вакцинировать детей от COVID пока не обязательно

Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока не обязательно. Если это потребуется, то нужна специальная детская вакцина, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока не обязательно. Если это потребуется, то нужна специальная детская вакцина, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
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