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Онищенко: вакцинировать детей от COVID пока не обязательно

Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока не обязательно. Если это потребуется, то нужна специальная детская вакцина, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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