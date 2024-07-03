Стюарды избили двоих болельщиков на матче Евро между Словенией и Португалией

Двое болельщиков подверглись избиению со стороны стюардов на матче чемпионата Европы по футболу. Как сообщает Record, один болельщик хотел вторгнуться на поле, а другой пытался его остановить, но тоже стал жертвой насилия со стороны стюардов.
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