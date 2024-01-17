Нападающий ХК "Сочи" получил по лицу лезвием конька от защитника "Ак Барса"

Победой "Сочи" прервал серию из 15 проигранных матчей подряд.Нападающий ХК "Сочи" Александр Перевалов получил рассечение лезвием конька в матче с "Ак Барсом", состоявшимся в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги 16 января.
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