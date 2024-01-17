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Нападающий ХК "Сочи" получил по лицу лезвием конька от защитника "Ак Барса"

Нападающий ХК "Сочи" получил по лицу лезвием конька от защитника "Ак Барса"

Победой "Сочи" прервал серию из 15 проигранных матчей подряд.Нападающий ХК "Сочи" Александр Перевалов получил рассечение лезвием конька в матче с "Ак Барсом", состоявшимся в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги 16 января.

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