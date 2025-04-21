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Дорофеев забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере в 1-м матче серии с «Миннесотой». Это была 2-я игра форварда «Вегаса» в Кубке Стэнли

Форвард «Вегаса» отличился в большинстве в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Уайлд» (4:2, 1-0).

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