Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов в РФ) признавался бывшему агенту спецслужб Молдавии Дмитрию Руснаку, что шансов противостоять российской армии у Киева и всей Европы нет.