Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов в РФ) признавался бывшему агенту спецслужб Молдавии Дмитрию Руснаку, что шансов противостоять российской армии у Киева и всей Европы нет.
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