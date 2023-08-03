"И? Какие наши действия?": Запад взял Кремль на "слабо" и прорвал блокаду на Черном море. Стоит ли ждать ответа от России?... и дождались ответки

Итак, судя по всему, то чего боялись, все же произошло. Запад решился на откровенную провокацию, и решил проверить Кремль "на слабо".
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