Во всем мире 4 декабря 2024 года празднуют День объятий

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net4 декабря мир отмечает Международный день объятий. Хотя точное происхождение праздника остаётся неизвестным, предполагается, что его инициаторами стали студенты Западной Европы в 1970-х годах.
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