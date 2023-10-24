Земельная лавка Павла Тё

Большая распродажа от перекупщика Павла Тё продолжается. В Москве завершилась сделка по продаже компании "Иткол – эксплуатационный центр", которая около года назад с торгов приобрела крупный участок на Дубнинской улице в столице.
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