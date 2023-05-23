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Эндокринолог Киселева напомнила об опасности кетодиеты при ряде заболеваний

Эндокринолог Киселева напомнила об опасности кетодиеты при ряде заболеваний

Кетодиета пользуется большой популярностью. Она предполагает употребление жиров вместо глюкозы в качестве главного источника энергии, напомнила в беседе с «Газетой.

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