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Во ФТАР назвали «актами циничного давления» отстранение российских штангистов

Во ФТАР назвали «актами циничного давления» отстранение российских штангистов

Правила антидопинговых организаций на сегодняшний день трактуются и служат не чистому спорту, а политическим и коммерческим интересам, заявил 28 января в беседе с «Известиями» президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

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