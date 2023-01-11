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Скотти Барнс обыграл Макдэниэлса при помощи разворота и вколотил сверху через Пламли

Скотти Барнс обыграл Макдэниэлса при помощи разворота и вколотил сверху через Пламли

Форвард «Торонто» Скотти Барнс во время матча против «Шарлотт» исполнил мощный данк через центрового соперника Мэйсона Пламли.

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