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Царьград

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"Всё - из города уже не выйти": Отличные новости из Угледара - войска заперты, три направления удара. В первый некрологах - известный убийца

"Всё - из города уже не выйти": Отличные новости из Угледара - войска заперты, три направления удара. В первый некрологах - известный убийца

Отличные новости приходят из Угледара. Украинцы нашли и пряма назвали виновных в окружении и неминуемой утрате города.

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Комментарии
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Василий Саяпин
Это отлично! Но Ребята, читаешь и ну &quot;слух&quot; режут грамматические ошибки в тексте! Весь эффект от статьи уходит. Ну можно же грамотней писать.
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15 час.

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