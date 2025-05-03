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Массированный удар на юге России

Массированный удар на юге России

Массированный удар на юге России Под утро завершилась массированная комбинированная атака ВСУ, которая длилась двое суток, и в ее рамках было задействовано более 255 БпЛА, около 30 БэК (из них уничтожено 18), 8 крылатых и 3 противокорабельных ракеты.

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