«Суперфуды» из советских времён: маленькие, да удаленькие сытные и полезные перекусы

Сейчас очень модно ругать советские образцы питания (разумеется, небеспочвенно). А мы в данном материале поступим наоборот и вспомним самые полезные перекусы из советских времён, которые предлагали нам наши мамы и бабушки и которые казались такими невкусными в те далёкие времена.