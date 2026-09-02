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Россельхознадзор развернул более тонны ягод из Киргизии на Алтае

Россельхознадзор развернул более тонны ягод из Киргизии на Алтае

Поступившие из-за границы ягоды не предъявили должностному лицу для проведения карантинного фитосанитарного контроля Партию свежих ягод общим весом 1,1 тонны не разрешили ввезти в Алтайский край из-за нарушений фитосанитарных требований.

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