Медвежий угол

35 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    Эта тварь убийца должна понести реальное наказание!!!Отец сбившей дете...
  • Александр Шевелев
    А сколько таких "сафоновых" по всей Руси? Причем чувствуют они себя в безопасности, позволяя нагло демонстрировать св...Гений в погонах: ...
  • Игорь Снетков
    А что раньше про него никто не знал?Просто пожадничал,с кем то не поделился и этим очень обидел больших людей из наше...Гений в погонах: ...

СССР — страна из спичек и желудей.

СССР — страна из спичек и желудей.

Так, друзья — сегодня будет пост о вечной советской нищете. В комментарии к практически любому посту про СССР приходят фанаты совка, которые заводят одну и ту же шарманку — "а зато в СССР все были равны, там не было олигархов! СССР был страной, в которой не было богатых, никто никому не завидовал!" Один недавно вообще договорился до того, что мол в СССР в ГУЛАГ ни за что мог попасть и директор завода, и простой рабочий — по мнению этого поклонника СССР, в этом и заключается всё величие этой страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх