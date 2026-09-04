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Вторая волна бензинового кризиса накрыла Прикамье: многочасовые очереди, рост цен и реакция властей

Вторая волна бензинового кризиса накрыла Прикамье: многочасовые очереди, рост цен и реакция властей

В Пермском крае сохраняется сложнейшая ситуация с автомобильным топливом. Дефицит бензина наблюдается в большинстве территорий региона.

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