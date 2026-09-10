Всё повторяется: очереди, хаос, поиск 95-го, поднятие цен. Что с бензином в Петербурге 10 сентября

Петербург и Ленинградская область вновь оказались в эпицентре топливного кризиса. Знакомые по июльским событиям картины – километровые очереди на АЗС, пустые колонки и тревожные слухи – возвращаются, заставляя автомобилистов нервно проверять уровень топлива в баках.
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