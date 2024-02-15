Как сообщают нам новостные агентства, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что «Австрия планирует выход из контрактов на поставку газа из России».
Австрия дурит ЕС насчёт российского газа
Комментарии
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Житель Империи
Хотелки преподают как факт!
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
России надо за перепродажу газа брать мзду как минимум 35% и это будет правильно, а если не хотят делиться, то в контрактах предусмотреть пункт о запрете перепродавать энергоносителей и производным из него третьим странам.... Вот как то так...
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18 час.
VG
Vasily Golov
Прекращением транзита газа в Европу пугает пока Украина.Не дадите оружия,транзит прекратим.Россия предлагает Словакии,Чехии,Австрии взять в аренду ГТС и покупать газ на границе.
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18 час.
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