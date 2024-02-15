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Политика как она есть

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Австрия дурит ЕС насчёт российского газа

Австрия дурит ЕС насчёт российского газа

Как сообщают нам новостные агентства, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что «Австрия планирует выход из контрактов на поставку газа из России».

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Комментарии
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Житель Империи
Хотелки преподают как факт!
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
России надо за перепродажу газа брать мзду как минимум 35% и это будет правильно, а если не хотят делиться, то в контрактах предусмотреть пункт о запрете перепродавать энергоносителей и производным из него третьим странам.... Вот как то так...
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18 час.
VG
Vasily Golov
Прекращением транзита газа в Европу пугает пока Украина.Не дадите оружия,транзит прекратим.Россия предлагает Словакии,Чехии,Австрии взять в аренду ГТС и покупать газ на границе.
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18 час.

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