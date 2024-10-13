В США раскрыли реакцию ФБР на задержание вооруженного мужчины у места выступления Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось считать попыткой покушения инцидент с задержанием вооруженного мужчины неподалеку от места, где выступал экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.
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