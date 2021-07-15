С начала этого года из республики экспортировано агропродукции на 8,4 млн долларов США - Андрей Рюмшин

С начала этого года из республики экспортировано агропродукции на 8,4 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе установочного заседания экспортного совета.
С начала этого года из республики экспортировано агропродукции на 8,4 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе установочного заседания экспортного совета.
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