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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерденов, Теблоев, Сотиева и Пасхина победили в двоеборье на Магнит Чемпионате России

13 сентября в Москве завершился чемпионат России по тяжелой атлетике. В финальной соревновательной программе определились победители в четырех категориях: женщины — до и свыше 86 кг, мужчины — до и свыше 110 кг.

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