Чтобы бороться за свою свободу! Звучит нелогично? Это только пока. Если вы не ничего не знаете о «спасительной ложке», то стоит прочесть и даже рассказать знакомым.
Зачем пакистанки засовывают ложку в трусы
Комментарии
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Майя Maja
У них мужики насильники и шакалы.
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5 час.
А
Александр
Есть там нормальные мужики. А те, о ком вы говорите - не более чем самцы вида Homo erectus, которые еще не Sapiens. Религия, опять же...
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2 час.
Элина Морозова
Первобытные дикари.
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50 мин.
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